Четверг 06 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Мусорная ДНК может пригодиться для иммунотерапии рака

Мусорная ДНК может пригодиться для иммунотерапии рака

Четверг, 06 Декабря 2018 12:17
Мусорная ДНК может пригодиться для иммунотерапии рака Фото из открытых источников

Некодирующие (или "мусорные") генетические последовательности могут использоваться в качестве важного источника антигенов, применяемых для иммунотерапии онкологических заболеваний. Такой вывод со страниц медицинского издания Science Translational Medicine сделали исследователи из Канады.

 

Ученые опубликовали описание методики, позволяющей в значительной степени усовершенствовать процесс поиска пептидов-антигенов для иммунотерапии рака.

 

"Иммунная система умеет находить и уничтожать злокачественные клетки самостоятельно, но не всегда — в редких случаях раковые клетки остаются незамеченными для иммунитета, и образуют в итоге опухоли. Но мы можем улучшить функцию иммунной системы, направленную на поиск раковых клеток — для этого нужно "натренировать" иммунитет при помощи специальных пептидов. Исследования в этом направлении могут привести к созданию эффективных антираковых вакцин, поэтому речь идет об очень важной работе", — рассказывает Селин Лёмон из университета Монреаля.

 

Проблема только в том, что находить пептиды для обучения иммунитета — очень непросто. Но тут-то и может пригодиться некодирующая ДНК — ученые обнаружили, что в ней содержится большое число необходимых маркеров.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости ДНК
 

Главное за сутки
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США У берегов Японии столкнулись два военных самолета США После крушения американского истребителя F/A-18 и самолета-заправщика KC-130 Корпуса морской пехоты США у берегов Японии найден один из американских военнослужащих, заявили в экспедиционных американских силах в стране. Об этом сообщает…
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы Военный корабль США проследовал в среду вблизи находящегося у берегов России залива Петра Великого в Японском море с целью демонстрации Москве позиции Вашингтона. Об этом заявила журналистам представитель Тихоокеанского флота…
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля Тверской суд Москвы продлил арест до 8 февраля 2019 года футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы. Об этом корреспондент ТАСС сообщает…
Читайте также
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Легенда о затонувшем в древние времена городе Атлантида уже многие годы не оставляет умы исследователей. Каждый норовит отыскать «подводное царство». Но всякий раз эти поиски оканчиваются провалом. По крайней мере,…
Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Северная Африка оказалась древнейшим местом обитания человека Самые первые гоминины появились на севере Африки гораздо раньше, чем ученые считали до сих пор. Соответственно, Северная Африка была признана древнейшей колыбелью человека — пишет журнал Science. Антропологи говорят, что…
Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года Научные опыты на Большом адронном коллайдере прекращены на два года — говорится на офсайте грандиозной экспериментальной установки. В следующие два года ученые и инженеры будут заниматься ремонтом и модернизацией БАК.…
Тема дня
"Непредсказуемый союзник": Европа взбунтовалась против США "Непредсказуемый союзник": Европа взбунтовалась против США

Как бы ни была сильна связь Европы и Соединенных Штатов в политических и экономических вопросах, одн...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Быть взрослым - это не ждать новогоднего чуда, а ждать новогодний корпоратив.

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
Украина окончательно сходит с ума Украина окончательно сходит с ума
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.