Мусорная ДНК может пригодиться для иммунотерапии рака

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Некодирующие (или "мусорные") генетические последовательности могут использоваться в качестве важного источника антигенов, применяемых для иммунотерапии онкологических заболеваний. Такой вывод со страниц медицинского издания Science Translational Medicine сделали исследователи из Канады.

Ученые опубликовали описание методики, позволяющей в значительной степени усовершенствовать процесс поиска пептидов-антигенов для иммунотерапии рака.

"Иммунная система умеет находить и уничтожать злокачественные клетки самостоятельно, но не всегда — в редких случаях раковые клетки остаются незамеченными для иммунитета, и образуют в итоге опухоли. Но мы можем улучшить функцию иммунной системы, направленную на поиск раковых клеток — для этого нужно "натренировать" иммунитет при помощи специальных пептидов. Исследования в этом направлении могут привести к созданию эффективных антираковых вакцин, поэтому речь идет об очень важной работе", — рассказывает Селин Лёмон из университета Монреаля.

Проблема только в том, что находить пептиды для обучения иммунитета — очень непросто. Но тут-то и может пригодиться некодирующая ДНК — ученые обнаружили, что в ней содержится большое число необходимых маркеров.