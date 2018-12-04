Пенсионер с криминальным прошлым устроил погром в Сбербанке

Пенсионер, который ранее был членом влиятельной ОПГ, устроил погром в одном из столичных отделений Сбербанка. Поводом для агрессии, как сообщает Mash, стал банкомат новой модели, с которым не сумел совладать мужчина.
"Гражданин пришел в отделение Сбербанка на севере Москвы и попытался обналичить деньги в банкомате, но не сумев разобраться с машиной новой модели, начал крушить отделение при помощи своей трости. Досталось, в частности, рабочему месту одной из сотрудниц, а затем и ей самой — пенсионер ударил женщину палкой по голове", — сообщают представители полиции.
Прибывшие на место ЧП правоохранители успокоили мужчину, а также выяснили, что перед ними известный в криминальном мире пенсионер по кличке Тимур Грузин.
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