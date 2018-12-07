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Чтение мыслей больше не сказка: ученые сообщили о прорыве

Пятница, 07 Декабря 2018 09:36
Чтение мыслей больше не сказка: ученые сообщили о прорыве Фото из открытых источников

Эксперименты с прогнозированием действий крысы, подключенной к оборудованию для мониторинга активности мозга, позволили австрийским ученым приблизиться к чтению человеческих мыслей. О многообещающем научном проекте пишет издание Neuron.

 

По его данным, эксперимент провели сотрудники Института науки и техники в Австрии. Они поместили тестовых грызунов в лабиринт, часть выходов из которого вела к награде в виде еды, а затем, после того, как животные как следует изучили лабиринт, извлекли их, чтобы вернуть обратно через некоторое время. Вернувшись в лабиринт, крысы направились к тем его частям, где в прошлый раз была еда.

 

Ученые, при этом, тщательно анализировали активность мозга грызунов. Наблюдая за активностью определенных групп нейронов, авторы исследования смогли создать нечто вроде "карты мозга", на основе которой можно прогнозировать поведение крыс с довольно высокой точностью.

 

"Мы можем предсказать, в какой участок лабиринта собирается отправиться крыса, и это просто невероятно. Такие опыты приближают нас к чтению мыслей людей", — говорит Джозеф Чисквари, один из авторов научного проекта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Чтение мыслей
 

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