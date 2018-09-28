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Исследование: Кошки оказались плохими охотниками на крыс

Пятница, 28 Сентября 2018 11:27
Исследование: Кошки оказались плохими охотниками на крыс Фото из открытых источников

Масштабный эксперимент с участием крыс и кошек, осуществленный в Соединенных Штатах Америки, показал, что кошки, вопреки общепринятому мнению, справляются с ловлей крыс не очень хорошо.

 

Бездомные кошки, которых поселили в кишащем крысами центре переработки отходов, ловили грызунов с очень низкой результативностью — ученые выяснили это наверняка, т.к. предварительно чипировали сто крыс.

 

"Эксперимент продолжался в течение семидесяти девяти дней. За это время шестьдесят кошек убили только две крысы. Еще три попытки убийства не увенчались успехом. Мы оборудовали центр утилизации отходов, в котором проводился опыт, камерами, так что по итогам исследования у нас были сотни видеороликов, отсмотрев которые, мы выявили всего двадцать случаев преследований крыс кошками", — рассказывает один из авторов опыта, Майкл Дойтч.

 

В общем, разведение кошек для борьбы с городскими крысами — это не лучшая тактика. Определенная эффективность у этого метода есть (крысы все-таки боятся кошек и затаиваются в норах), но гораздо проще и результативнее травить вредных грызунов и уничтожать их другими, более современными способами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости кошки
 
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