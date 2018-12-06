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Ученые нашли бактерии, которые могут спасти древние картины

Четверг, 06 Декабря 2018 15:50
Ученые нашли бактерии, которые могут спасти древние картины Фото из открытых источников

Итальянские ученые обнаружили живущих на древних картинах бактерий, которые защищают полотна от разрушительного действия других бактерий и грибков. О "войне за искусство", которая, как оказалось, происходит на уровне микромира, пишет научное издание PLoS ONE.

 

Биолог Симонетта Панкалди из Феррарского университета говорит, что микробные сообщества, которые можно обнаружить на картинах многовековой давности, очень разнообразны.

 

"Тут есть и Staphylococcus, и Bacillus, и грибковые организмы Aspergillus и Penicillium, и все они не только поедают краску, но и воюют между собой. Удивительно, но некоторые представители Bacillus защищают картины от других микроорганизмов", — рассказывает исследователь.

 

В общем, теперь ученые проводят эксперименты с бактериями, которые препятствуют биодеградации предметов живописи. Если опыты будут признаны успешными, то наука получит эффективный инструмент для защиты произведений искусства. Главное, по словам ученых — это чтобы полезные микробы не "передумали" и не трансформировались во вредных (такая вероятность, как уверены некоторые эксперты, существует).

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Бактерии
 

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