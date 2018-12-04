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Ученые определили гены кишечных бактерий, отвечающие за неуязвимость к антибиотикам

Вторник, 04 Декабря 2018 14:59
Ученые определили гены кишечных бактерий, отвечающие за неуязвимость к антибиотикам Фото из открытых источников

Среди триллионов микробов, которые образуют кишечную микрофлору человека, есть микроорганизмы, резистентные к действию антибиотиков. Ученые из Франции попытались определить, какие конкретно гены делают бактерий неуязвимыми для антимикробных препаратов.

 

"Мы создали новый метод поиска генов, отвечающих за сопротивляемость бактерий антибиотикам. Он основан на сравнении трехмерных представлений известных нам белков и ферментов, которые помогают микроорганизмам быть неуязвимыми для существующих антибиотических препаратов", — цитирует издание Nature Microbiology автора исследования, профессора Виллема ван Шайка из Национального института агрономических исследований.

 

Применив свой инновационный метод к каталогу, в котором содержится информация о миллионах генов кишечных бактерий, ученые обнаружили около шести тысяч генетических последовательностей, имеющих отношение к резистентности к антибиотикам.

 

"Для того, чтобы создавать новые эффективные антибиотики, нам нужно понять, какие микробиологические механизмы позволяют бактериям быть неуязвимыми для антибиотиков. И для этого нам необходимо как следует разобраться в геномах бактерий", — отмечают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости кишечные бактерии
 

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