Когда россияне снова увидят Кровавое суперлуние?

"Кровавое" суперлуние, которое земляне в последний раз наблюдали двадцать седьмого июля 2018-го года, повторится уже совсем скоро — следующее полное лунное затмение произойдет двадцать первого января 2019-го.
Жители большей части Российской Федерации, впрочем, это затмение не увидят, так как в 05:16 по Гринвичу, когда будет наблюдаться пик эффектного астрономического явления, в России будет уже светло. А вот жители Европы, Африки и Америки смогут насладиться кровавой луной в полной мере.
Считается, что кровавая луна — это предвестник чего-то жуткого. И действительно — в 2018 году, на который выпало целых два кровавых суперлуния (первое было тридцать первого января), жутких событий было довольно много. 2019-й год, со своей несчастной одной кровавой суперлуной, в этом плане определенно должен быть получше.
А вот в 2020 году полных лунных затмений вообще не будет — в связи с этим ожидается мир во всем мире и прочие подобные вещи. Шутка. На самом деле отсутствие затмений вовсе не гарантирует ничего подобного (ни в коем случае не верьте астрологам, которые будут пытаться убедить вас в обратном).
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