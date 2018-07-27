В России увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке

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В пятницу вечером, 27 июля, жители России смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса, сообщается на сайте Московского планетария.

По сообщению планетария, полное лунное затмение будет длиться 3 часа 56 минут, а Марс приблизится на минимальное расстояние к Земле и станет ярче Юпитера. Также отмечается, что он будет уступать в блеске только Солнцу.

Специалисты добавили, что лунное затмение будет хорошо видно почти на всей территории России. При этом астрономы посоветовали наблюдать за Марсом вне городской черты, где чище воздух, а затмение Луны можно будет хорошо разглядеть в городских условиях, сообщает Газета.ру.

В планетарии также сообщили, что лунное затмение начнется в 21.24 по московскому времени и завершится в 01.20. В этот момент Луна полностью окажется в тени Земли и окрасится в багрово-красный оттенок.