Размер мозга почти не влияет на умственные способности

Вопреки распространенному мнению, размер мозга практически не влияет на когнитивные способности. Главное, по словам ученых — это связи между клетками мозга, а не количество нейронов.
Впрочем, если мыслить логически, то большое количество нейронов должно способствовать формированию большого количества связей между ними. Соответственно, какая-то связь между размером мозга и умственными способностями все же должна быть. И она действительно есть — правда, назвать ее существенной нельзя.
Ученые из Амстердамского свободного университета (Нидерланды) и Пенсильванского университета (США) решили разобраться в вопросе как следует, поэтому стартовали масштабный проект, в рамках которого изучили мыслительные органы более чем тринадцати с половиной тысяч человек. Сопоставив данные, полученные благодаря магнитно-резонансной томографии, с результатами когнитивных тестов, ученые обнаружили корреляцию, но очень незначительную.
"Размер мозга определяет примерно два процента разницы в когнитивных способностях. Остальные девяносто восемь процентов различий зависят от чего угодно, но не от объема мыслительного органа", — пишет Psychological Science.
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