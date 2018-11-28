В Британии и Нидерландах оштрафовали Uber за утечку данных

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Такси-сервис Uber был оштрафован на более чем один миллион евро за инцидент с утечкой пользовательских данных, который произошел в 2016 году. Uber, как уточняет Reuters, должен будет заплатить внушительный штраф по решению британского и голландского регуляторов.

Агентство по защите данных (DDPA) Нидерландов оштрафовало такси-сервис на шестьсот тысяч евро, а Комиссариат по защите информации (ICO) Великобритании наложил на Uber штраф в размере трехсот восьмидесяти пяти тысяч фунтов стерлингов (четыреста тридцать четыре тысячи евро по актуальному курсу).

Утечка данных, о которой идет речь, произошла в октябре 2016 года — киберзлоумышленники похитили данные пятидесяти миллионов пользователей и водителей Uber, проживающих по всему миру.

Uber, при этом, был оштрафован за то, что компания скрывала факт масштабной утечки на протяжении года, заплатив хакерам, взломавшим серверы, выкуп в размере ста тысяч долларов. Ранее Uber уже заплатил штраф за сокрытие утечки американскому регулятору — в США, кстати, штраф был гораздо более серьезный — компанию обязали выплатить государству сто сорок восемь миллионов долларов.