Учёные впервые напечатали на 3D-принтере говяжий стейк

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Стейк, напечатанный на 3D-принтере биоинженерами из Испании, по вкусу напоминает обыкновенный говяжий, однако состоит из риса, бобов и морских водорослей. Технология, как отмечают ее авторы, может стать основой для производства еды будущего.

"В составе нашей уникальной разработки присутствуют все необходимые для организма человека вещества — в частности, аминокислоты, микроэлементы и витамины. В отличие от другой искусственной еды, наш стейк выглядит вполне обычно — он напоминает кусок мяса, поэтому наверняка придется по вкусу его любителям", — рассказывает биоинженер Джузеппе Счионти, основатель стартапа Novameat.

3D-печать, при помощи которой производится высокотехнологичный стейк, позволяет получить около ста граммов продукта за тридцать минут. Но это, как отмечает Счионти, только начало — технологию можно в значительной степени доработать, если проекту удастся привлечь инвестиции.

Численность населения Земли растет, поэтому в будущем людям придется переходить на подобные решения, чтобы обеспечить едой растущую популяцию — искусственное мясо позволит сократить объемы животноводства, которое является одной из главных угроз для климата и экологии.