Создана ИИ-система печати точных копий шедевров живописи

Фото из открытых источников

Технология печати картин, основанная на 3D-принтере и приближенных к искусственному интеллекту алгоритмах, позволяет получать точные копии признанных шедевров живописи. Материал, посвященный уникальной разработке ученых из США, опубликовало издание "ПолитЭксперт".

Зачем печатать точные копии известных полотен признанных мастеров живописи? Это довольно сложный философско-этический вопрос, ответ на который наверняка не знают даже сами создатели системы RePaint, так что будем считать, что ученые создали свой 3D-принтер с ИИ просто потому, что могли.

Сотрудники Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, ответственные за создание системы RePaint, опубликовали видео на YouTube (смотрите ролик ниже), помогающее получить представление об интересной технологии.

Ученые говорят, что речь идет о тотальном копировании картины — применение "умных" алгоритмов позволяет полностью воссоздать оригинал, а также воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и фактуры. Единственное ограничение, с которым пока работает система — размер получаемых изображений — RePaint делает копии размером с открытку.