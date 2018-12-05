ТОП-5 предположений, какими будут занятия любовью в будущем

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Технологическое развитие осуществляется весьма стремительно, поэтому неудивительно, что трансформируются все сферы человеческой жизни, в том числе и интимная. Как будут выглядеть занятия любовью в будущем? Этот вопрос, по словам футурологов, является весьма комплексным.

У экспертов есть некоторые предположения на этот счет. Например, можно говорить с уверенностью, что уже в обозримом будущем широкое распространение получат роботы, предназначенные для удовлетворения самых сокровенных фантазий. Подобные машины существуют уже сейчас, однако впереди у них длительная эволюция, связанная с развитием ИИ и разработкой новых материалов.

Кроме роботов, появятся костюмы для погружения в виртуальную реальность, позволяющие заниматься любовью на расстоянии.

Соответственно, появится и виртуальная проституция, а также целая связанная с ней индустрия.

Если рассуждать на эту тему дальше, то можно предположить, что романтические отношения на расстоянии будут гораздо более реальными, чем существующие сейчас.

Что касается непосредственно интимной близости, то благодаря развитию технологий, появятся новые виды стимуляции — люди будущего смогут в буквальном смысле ласкать мозг партнера, вызывая оргазм без взаимодействия с половыми органами.