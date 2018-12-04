Врачи научились лечить депрессию электричеством

Электроды, которыми производится глубокая стимуляция мозга при болезни Паркинсона, могут применяться и для лечения других недугов — заявляют медики из США, отмечая, что стимуляцию мозга при помощи электродов можно использовать в качестве эффективной терапии депрессии.
Как сообщает издание Current Biology, сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско произвели опыт с двадцатью пять добровольцами, которым в мозг внедрили электроды для лечения тяжелой эпилепсии.
"Мы пробовали стимулировать электричеством разные участки головного мозга, и сделали при этом целый ряд интересных открытий. Оказалось, например, что стимуляция не оказывает существенного влияния на большую часть зон мозга, ответственных за эмоции — то есть, если воздействовать при помощи электродов на гиппокамп, миндалевидное тело, островок или переднюю поясную кору, то никакого выраженного эффекта нет. Однако стимуляция латеральных частей орбитофронтальной коры сразу же ведет к заметному изменению состояния пациентов", — говорит автор исследования Эдди Чан, добавляя, что орбитофронтальная кора в целом является одним из самых недооцененных учеными участков мозга.
Вряд ли кто-то из страдающих от депрессии людей захочет вживлять в свой мозг электроды, поднимающие настроение, однако открытие Чана открывает путь к созданию новых эффективных препаратов от этого опасного расстройства.
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