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Врачи научились лечить депрессию электричеством

Вторник, 04 Декабря 2018 08:18
Врачи научились лечить депрессию электричеством Фото из открытых источников

Электроды, которыми производится глубокая стимуляция мозга при болезни Паркинсона, могут применяться и для лечения других недугов — заявляют медики из США, отмечая, что стимуляцию мозга при помощи электродов можно использовать в качестве эффективной терапии депрессии.

 

Как сообщает издание Current Biology, сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско произвели опыт с двадцатью пять добровольцами, которым в мозг внедрили электроды для лечения тяжелой эпилепсии.

 

"Мы пробовали стимулировать электричеством разные участки головного мозга, и сделали при этом целый ряд интересных открытий. Оказалось, например, что стимуляция не оказывает существенного влияния на большую часть зон мозга, ответственных за эмоции — то есть, если воздействовать при помощи электродов на гиппокамп, миндалевидное тело, островок или переднюю поясную кору, то никакого выраженного эффекта нет. Однако стимуляция латеральных частей орбитофронтальной коры сразу же ведет к заметному изменению состояния пациентов", — говорит автор исследования Эдди Чан, добавляя, что орбитофронтальная кора в целом является одним из самых недооцененных учеными участков мозга.

 

Вряд ли кто-то из страдающих от депрессии людей захочет вживлять в свой мозг электроды, поднимающие настроение, однако открытие Чана открывает путь к созданию новых эффективных препаратов от этого опасного расстройства.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости депрессия
 

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