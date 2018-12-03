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В Израиле обнаружили кольцо Понтия Пилата

Понедельник, 03 Декабря 2018 08:17
В Израиле обнаружили кольцо Понтия Пилата Фото из открытых источников

Кольцо 2000-летней давности, обнаруженное археологами в районе Вифлеема около пятидесяти лет назад, могло принадлежать Понтию Пилату — пишет издание Israel Exploration Journal.

 

На древнем артефакте сохранилась надпись: "Пилата", которая может указывать на владельца. Ученые говорят, что имя префекта Иудеи было крайне редким, поэтому кольцо принадлежало либо ему самому, либо кому-то из приближенных к нему людей.

 

Кольцо было найдено при раскопках царского дворца крепости Иродион, которые проводил в 1968-69 годах Гидеон Форстер, археолог из Израиля. В месте, где предположительно был похоронен Ирод, обнаружилось множество артефактов из металла — монеты, украшения, наконечники копий, а так далее. Особенной находкой стал перстень из сплава меди, на котором обнаружился кратер (чашка для вина, которой пользовались римляне и греки), окруженный греческими буквами.

 

"Недавно кольцо было передано сотрудникам Еврейского университета Иерусалима, которые почистили его как следует, и смогли прочитать надпись на древнем предмете. Оказалось, что на кольце написано "Пилата" — этот факт недвусмысленно намекает на владельца украшения", — рассказывает Рой Пора, руководитель археологических работ в Иродионе.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости кольцо
 

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