Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду

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Легенда о затонувшем в древние времена городе Атлантида уже многие годы не оставляет умы исследователей. Каждый норовит отыскать «подводное царство». Но всякий раз эти поиски оканчиваются провалом. По крайней мере, так было до этого момента, ведь сейчас английские археологи уверяют, что они действительно нашли Атлантиду.

С таким заявлением выступили представители английской поисковой компании Merlin Burrows. Ученые уверены в своей правоте, потому как опирались не только на описания древнего города греческим философом Платоном, но и на данные различных современных систем. В работе англичане задействовали спутники Landsat 5, Landsat 8, а также Google Earth.

После многих часов кропотливого изучения информации археологи пришли к выводу, что легендарная Атлантида находится близ испанского национального парка Доньяна. Более того, им даже удалось отыскать останки строений легендарного города.

Исследователи обещают поделиться всей своей информацией с общественностью, сняв о поиске Атлантиды документальный фильм. При этом научные работники Merlin Burrows абсолютно готовы к скептическим настроениям. Но гораздо больше их интересует конечный результат.