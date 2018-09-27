Ученые сообщили о смертельной опасности смартфонов и планшетов

Электронные гаджеты, с которыми буквально не расстаются современные дети и подростки, снижают мозговую активность и мешают нормальному развитию. Как сообщает таблоид Daily Mail, смартфоны и планшеты могут стать причиной бессонницы, а также спровоцировать серьезные психические расстройства.
"Современному человеку, безусловно, необходим смартфон, т.к. с его помощью осуществляется взаимодействие с самыми разными сферами жизни. Однако мало кто из нас пользуется гаджетами строго по назначению — в основном люди просто "залипают" в соцсети и мессенджеры, теряя огромные объемы времени и вредя своему здоровью. С зависимостью от смартфонов не могут справиться даже взрослые люди, так что неудивительно, что ситуация с детьми и подростками еще более пугающая", — рассказывают ученые.
Факты говорят сами за себя. Тестирование когнитивных способностей детей, которые злоупотребляют гаджетами, практически всегда показывает сниженный интеллект. И это еще "цветочки". "Ягодки" заключаются в нервных и психических расстройствах, которые провоцируются смартфонами и планшетами.
В отдельных случаях такие расстройства, по словам медиков, могут быть даже смертельными.
Правительство Соединенных Штатов уже давно начало подозревать, что мировые события начали протекать ...
Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...
Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.