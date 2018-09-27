Ученые сообщили о смертельной опасности смартфонов и планшетов

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Электронные гаджеты, с которыми буквально не расстаются современные дети и подростки, снижают мозговую активность и мешают нормальному развитию. Как сообщает таблоид Daily Mail, смартфоны и планшеты могут стать причиной бессонницы, а также спровоцировать серьезные психические расстройства.

"Современному человеку, безусловно, необходим смартфон, т.к. с его помощью осуществляется взаимодействие с самыми разными сферами жизни. Однако мало кто из нас пользуется гаджетами строго по назначению — в основном люди просто "залипают" в соцсети и мессенджеры, теряя огромные объемы времени и вредя своему здоровью. С зависимостью от смартфонов не могут справиться даже взрослые люди, так что неудивительно, что ситуация с детьми и подростками еще более пугающая", — рассказывают ученые.

Факты говорят сами за себя. Тестирование когнитивных способностей детей, которые злоупотребляют гаджетами, практически всегда показывает сниженный интеллект. И это еще "цветочки". "Ягодки" заключаются в нервных и психических расстройствах, которые провоцируются смартфонами и планшетами.

В отдельных случаях такие расстройства, по словам медиков, могут быть даже смертельными.