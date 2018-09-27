Конкурент для Xiaomi: RedmiOppo запускает версию Pro для смартфона Realme 2

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Популярность смартфонов Xiaomi Redmi не давала покоя маркетологам Oppo до такой степени, что они решили запустить собственный суббренд Realme, в рамках которого продвигаются недорогие и относительно сбалансированные девайсы. Сегодня суббренд Oppo представил новый аппарат — смартфон Realme 2 Pro, который должен нанести по конкуренту "Сяоми" просто-таки разрушительный удар.

Об официальном анонсе Realme 2 Pro сообщает информационный ресурс "Актуальные новости", в распоряжении у которого появилось видео с соответствующего мероприятия (смотрите ниже).

Итак, что же нас ждет? Речь идет о новом флагманском устройстве бренда Realme, которое, несмотря на столь громкий статус, будет относительно доступным — стоимость смартфона Realme 2 Pro начинается с четырнадцати тысяч индийских рупий, что в пересчете на доллары США по актуальному курсу — 193.

За эти деньги покупатели получат версию с четырьмя гигабайтами оперативки и флеш-накопителем объемом шестьдесят четыре гигабайта. В основе смартфона — однокристальная система Qualcomm Snapdragon 660 AIE. На 6.3-дюймовом экране есть небольшой вырез, сзади присутствует двойная камера, установлен Android 8.1 — в общем, девайс, как видим, отвечает всем требованиям времени.