В Португалии археологи нашли обломки затонувшего 400 лет назад корабля‍

Обломки корабля, затонувшего на рубеже шестнадцатого и семнадцатого столетий, обнаружили португальские археологи, исследовавшие побережье в районе Лиссабона.
По данным информагентства Reuters, корабль, остатки которого нашлись недалеко от столицы Португалии, затонул, возвращаясь из Индии со специями в трюме.
"Если оценивать находку с точки зрения значимости исторического наследия, то речь, как минимум, идет о находке десятилетия, однако для Португалии, вероятно, это одна из самых важных находок вообще", — говорит археолог Хорхе Фрейре, возглавлявший экспедицию.
Затонувший корабль был найден третьего сентября на побережье курортного города Кашкайш. Кроме специй, судно перевозило китайский фарфор, а также ракушки каури, которые в колониальные времена использовались в качестве валюты. На борту судна ученые обнаружили бронзовые пушки (девять штук), на которых сохранились португальские гербы.
Название корабля пока что не определено, однако ученые надеются, что им удастся идентифицировать судно — находка, как отмечается, очень хорошо сохранилась, плюс, покоится довольно неглубоко.
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