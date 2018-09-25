В Дании археологи обнаружили сокровища железного века‍

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Обнаруженные археологами драгоценности, которые были захоронены на территории Дании в 536 году нашей эры, были, судя по всему, подношением богам — говорят ученые, раскопавшие клад.

Сокровища были найдены на датском острове Хьярнё — среди многочисленных предметов, половина из которых изготовлены из чистого золота, есть разнообразные женские украшения и маленькие кусочки золота, которые использовались в качестве денег.

"Все это принадлежало, как мы полагаем, какой-то богатой даме, которая обладала довольно высоким социальным статусом. Эта женщина, вероятно, решила сделать дар богам, то есть она закопала свое золото не для того, чтобы позже выкопать его обратно — в таком случае драгоценности были бы спрятаны совсем по-другому", — рассказывают археологи.

В 536 году в Скандинавии было чрезвычайно "модно" закапывать драгоценности в землю — это подтверждается очень большим числом археологических находок. Ученые уверены, что причина кроется в извержении вулкана в Эль-Сальвадоре, по итогам которого в Северном полушарии значительно похолодало, и многие жители Северной Европы ожидали что-то вроде конца света.