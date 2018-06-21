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Во время строительства трассы в Крыму найдены крепость и сокровища

Четверг, 21 Июня 2018 12:36
Во время строительства трассы в Крыму найдены крепость и сокровища Фото из открытых источников

Трасса федерального значения "Таврида", строительство которой сейчас осуществляется на территории Крымского полуострова, проходит через места с высокой концентрацией археологических объектов, так что неудивительно, что строители наткнулись на остатки скифской крепости, а также на могильники древних жителей Крыма.

 

Крепость скифов, по данным тематического сайта klady.info, представляет собой довольно ценный для понимания локальной истории объект, который, к большому сожалению археологов, сохранился лишь в виде некоторых фрагментов.

 

Ученые, тем не менее, надеются отыскать здесь древние артефакты, поэтому в данный момент проводят обширное исследование, охватывающее территорию площадью двадцать тысяч квадратных метров.

 

Особенный интерес вызывают найденные здесь же захоронения, в которых покоятся древние жители Крыма. Исследователи предполагают, что в нетронутых мародерами могильниках удастся обнаружить многочисленные артефакты и даже какие-нибудь древние сокровища.

 

Археологические работы, которые проводятся на месте строительства трассы "Таврида", осуществляются в срочном порядке — все-таки строительство автомобильного тракта никто не отменял.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Крым
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