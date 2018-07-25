Учёные: Наночастицы в составе пластика наносят вред Мировому океану

Наночастицы из углерода и кремния, которые входят в состав изделий из пластика, наносят серьезный вред морским экосистемам — заявляют токсикологи из разных стран мира, объединившиеся в рамках проекта по изучению воздействия пластиковых отходов на Мировой океан.
По итогам исследования, детали которого были опубликованы в издании Environmental Research, выяснилось, что образующиеся в процессе деградации пластика нанотрубки и нановолокна могут повреждать клетки микроскопических водорослей, представляющих важность для океанских экосистем.
"От шестидесяти до восьмидесяти процентов всего производимого на планете пластика в конце концов попадает в океан, где медленно разлагается и отравляет воду. Особенную опасность создают наночастицы, которые добавляются в пластик для улучшения его физических свойств. Речь идет, например, об углеродных нанотрубках, которые производятся в современном мире в колоссальных объемах", — говорит сотрудник Дальневосточного федерального университета Кирилл Голохваст.
Эксперименты на одноклеточных водорослях Heterosigma akashiwo, произведенные учеными из ДВФУ, подтвердили, что наночастицы из пластика опасны для морских организмов.
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