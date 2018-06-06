Ученые узнали, какая страна загрязняет Землю сильнее всего

Организация Объединенных Наций намерена добиваться запрета одноразовых пластиковых изделий, которые, как известно уже давно, представляют собой колоссальную угрозу для экологии. Самым главным загрязнителем планеты пластиковыми пакетами и другими одноразовыми изделиями из пластика была признана Китайская Народная Республика.
Ситуация с пластиковым загрязнением является гораздо более тревожной, чем принято считать — говорят эксперты, отмечая, что изделия из пластика выделяют чрезвычайно токсичные вещества, когда попадают в почву или воду.
"Ежегодно для транспортировки продуктов или отходов используется просто какое-то астрономическое количество пластиковых пакетов. Речь идет о пяти триллионах одноразовых изделий в год. Которые в конечном итоге попадают в почву, где разлагаются на протяжении тысяч лет", — говорят ученые.
И если в некоторых развитых странах уже осознали эту проблему и начали применять какие-то стратегии для борьбы с ней, то в странах Азии, в частности, в Китае, ситуация еще более тревожная. Впрочем, в Европе и США переработка пластиковых отходов пока что тоже развита очень слабо.
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