Вероятность существования инопланетян в нашей галактике оценили ученые

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Проанализировав большую часть открытой информации о проявлениях инопланетной активности, ученые назвали вероятность существования высокоразвитых инопланетян в галактике Млечный Путь.

Это, если что, наша галактика. Так вот, инопланетяне, по словам ученых, существуют в Млечном Пути с вероятностью 50/50. "Надеемся, что теперь, когда вы знаете эту информацию, ваш интерес к инопланетянам удовлетворен", — издевательски заявляют ученые.

Которые все-таки склоняются к тому, что никаких "братьев по разуму" у человечества, если оценивать ситуацию объективно, нет. По крайней мере, не стоит искать высокоразвитые инопланетные цивилизации в нашей галактике, потому что, если бы они здесь были, мы бы уже так или иначе их заметили. По радиосигналам, например.

А для того, чтобы искать инопланетян в других галактиках, у человечества пока что нет технологий. То есть, другие галактики расположены слишком далеко, чтобы мы могли изучать их с нормальной результативностью. В общем, не стоит и пытаться искать чужих — это, по словам исследователей, пустая трата времени. Вот в будущем, когда у нас появятся технологии, которые пока что выглядят как фантастика, можно будет все-таки заняться поиском инопланетян.