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Уфологи заметили на Марсе изображения лиц инопланетян

Понедельник, 23 Июля 2018 14:19
Уфологи заметили на Марсе изображения лиц инопланетян Фото из открытых источников

Инопланетяне, которые когда-то жили на Марсе или посещали Красную планету с визитом, решили оставить на ее поверхности свои портреты. Такое заявление сделал всемирно известный уфолог Скотт Уоринг, обнаруживший оставленные пришельцами изображения.

 

По данным информационного ресурса actualnews.org, очередное открытие Скотта Уоринга может быть даже более сенсационным, чем предыдущие. Уоринг, если что, уже находил на поверхности Марса самых разнообразных гуманоидных и не очень существ, отыскивал их базы и города, изучал предметы их быта, и так далее.

 

Теперь исследователь добрался до высокого искусства пришельцев. Да, марсиане, как выяснилось, были не чуждыми искусству существами, поэтому тот факт, что они решили увековечить свои "лица" на поверхности планеты, не должен вызывать никакого удивления.

 

"Сперва я рассмотрел на поверхности четвертой планеты одно довольно странное изображение, напоминающее портрет инопланетянина, а потом заметил еще три портрета. Ошибки быть не может — весь накопленный опыт говорит мне о том, что речь идет о портретах марсиан, сделанных самими марсианами. На картине изображены представители разных рас, населявших Марс в прошлом", — говорит уфолог с мировым именем.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Марс
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