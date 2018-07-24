Ученые опубликовали видео с жителем Амазонии, «последним из племени»

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Представители существующей в Бразилии организации FUNAI опубликовали видеозапись (смотрите ниже), доказывающую, что мужчина, который является последним представителем уничтоженного в семидесятых годах прошлого века племени, все еще жив. Речь идет о человеке, который известен в СМИ как "Последний из своего племени".

О том, что случилось с племенем мужчины четыре с лишним десятилетия назад — достоверно неизвестно, однако есть все основания полагать, что он является единственным выжившим. Мужчине, как с удивлением отмечают ученые, удается выживать в бразильских джунглях в полном одиночестве.

"С ним пытались установить контакт, но он воспринимает любые попытки сближения крайне агрессивно — в частности, достает лук и начинает стрелять. Но мы, тем не менее, продолжаем наблюдать за ним — это необходимо для того, чтобы защитить территорию, на которой он обитает, от владельцев соседних ранчо, намеревающихся ее захватить", — говорят в организации FUNAI.

"Последний из своего племени", по словам исследователей, выращивает кукурузу, бананы и некоторые другие культуры, а также занимается охотой. Обитает мужчина в хижинах из тростника и соломы, которые он строит то тут, то там. Предполагается, что "последнему из племени" около шестидесяти лет, однако его точный возраст неизвестен. Как и история этого загадочного человека.