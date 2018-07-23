Робот-химик с ИИ сможет открыть новые вещества‍

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Ученые из Великобритании создали нейронную сеть, которая может использоваться для поиска новых химических соединений и реакций. Предполагается, что уникальная разработка поможет химикам получать новые полимерные материалы и лекарственные средства.

О новом приближенном к искусственному интеллекту алгоритме пишет издание Nature, по данным которого, речь идет о чем-то вроде "робота-химика", который в отличие от своего живого коллеги способен оперировать колоссальными по объему входными данными, плюс, лишен усталости.

"Технология, которую в прессе назвали "роботом-химиком", представляет собой программно-аппаратный комплекс, основанный на нейросетях и небольшой химлаборатории. Робот, таким образом, может осуществлять непосредственный контроль над химическими реакциями, а также анализировать их результаты", — говорят разработчики инновационной технологии, сотрудники Университета Глазго.

Робот-химик уже помог ученым найти некоторое количество неизвестных ранее реакций — впечатляющий результат был достигнут всего лишь по итогам обучения ИИ.

"Эта технология, а также основанные на ней разработки — ключ к будущему, в котором роботы будут создавать для нас новые полимерные материалы и медицинские препараты с заданными свойствами", — отмечают ученые.