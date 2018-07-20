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Палеонтологи из США обнаружили новый вид динозавров‍

Пятница, 20 Июля 2018 14:19
Палеонтологи из США обнаружили новый вид динозавров‍ Фото из открытых источников

Скелет динозавра, обнаруженный в 2008 году на территории американского штата Юта, представляет собой останки, как выясилось только сейчас, неизвестного науке вида древнего ящера. Кости, по словам палеонтологов из США, напоминают останки азиатских "бронированных" ящеров, поэтому не совсем понятно, как этот динозавр оказался в Америке.

 

Новый для науки динозавр получил название Akainacephalus johnsoni. Название образовано из греческих слов akaina ("рога") и cephalus ("голова"), и имени палеонтолога Рэнди Джонсона, который проделал основную часть работы по очистке костей.

 

"Нам невероятно повезло заполучить скелет этого уникального ящера целиком, поэтому даже тот факт, что для изучения костей потребовалось десять лет, не выглядит омрачающе — все-таки в итоге мы получили весьма ценные данные", — говорят сотрудники Музея естественной истории штата Юта.

 

По словам экспертов, динозавр похож на ящеров, которые когда-то обитали в Азии, то есть, на территории Америки он оказался, как предполагается, в результате какой-то крупной миграции.

 

Хотите узнать больше о динозавре Akainacephalus johnsoni — смотрите видео ниже.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости динозавры
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