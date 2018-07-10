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Учёные открыли новый вид динозавра «огромный первый»‍

Вторник, 10 Июля 2018 11:32
Учёные открыли новый вид динозавра «огромный первый»‍ Фото из открытых источников

Динозавры-завроподоморфы начали стремительно увеличиваться в размерах примерно на тридцать миллионов лет раньше, чем считалось в рамках общепринятой теории. Палеонтологи из Аргентины сделали соответствующий вывод после того, как изучили скелет нового для науки вида динозавров.

 

Речь идет о гигантском ящере, который жил в завершении триасового периода — это примерно двести десять - двести пять миллионов лет назад. Исследователи дали динозавру имя Ingentia prima, которое можно перевести с латыни как "огромный первый".

 

"Этот динозавр достигал достаточно внушительных размеров — длина ящера составляла восемь - десять метров, а масса могла доходить до десяти тонн", — рассказывает Сесилия Апальдетти из Национального университета Сан-Хуана.

 

Останки "огромного первого" динозавра позволили ученым проследить эволюционную историю динозавров с новым уровнем детализации. Выяснилось, в частности, что первые гигантские ящеры появились примерно на три десятка миллионов лет раньше, чем предполагалось.

 

"Завроподоморфы обитали на разных континентах, но все они были объединены некоторыми специфическими особенностями строения тела, которые мы продолжаем открывать благодаря новым находкам", — заключают специалисты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Динозавр
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