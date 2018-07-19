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Мы люди только на 43%: ученые раскрыли невероятную правду

Четверг, 19 Июля 2018 11:43
Мы люди только на 43%: ученые раскрыли невероятную правду Фото из открытых источников

Человеческий организм состоит из человеческих клеток всего на сорок три процента. Столь невероятный вывод сделали исследователи из Соединенных Штатов Америки, которые выяснили, что люди в основном состоят из бактерий.

 

Микроорганизмы, которые живут в человеческом теле, занимают большую его часть, потому что клеток микроорганизмов больше в количественном соотношении, чем клеток, собственно, человека. Хотя тут возникает серьезный философский вопрос, который звучит как: "Что вообще можно считать клетками человека?"

 

Пятьдесят семь процентов микробов — это, кстати говоря, еще неплохо, потому что ранее ученые считали, что клетки микроорганизмов преобладают с соотношением десять к одному.

 

Потом исследователи решили, что в организме человека примерно одинаково человеческих и микробных клеток, и вот теперь, после серии специализированных опытов, было решено, что соотношение составляет пятьдесят семь к сорока трем.

 

У микробов, живущих в теле человека, есть, как несложно догадаться, собственные гены, совокупность которых является гораздо более объемной, чем человеческая ДНК. В общем, теперь ученые пытаются понять, что вообще такое человек. Получается, что мы представляем собой совокупность организмов, живущую в отдельных функциональных оболочках.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости люди
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