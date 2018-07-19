Мы люди только на 43%: ученые раскрыли невероятную правду

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Человеческий организм состоит из человеческих клеток всего на сорок три процента. Столь невероятный вывод сделали исследователи из Соединенных Штатов Америки, которые выяснили, что люди в основном состоят из бактерий.

Микроорганизмы, которые живут в человеческом теле, занимают большую его часть, потому что клеток микроорганизмов больше в количественном соотношении, чем клеток, собственно, человека. Хотя тут возникает серьезный философский вопрос, который звучит как: "Что вообще можно считать клетками человека?"

Пятьдесят семь процентов микробов — это, кстати говоря, еще неплохо, потому что ранее ученые считали, что клетки микроорганизмов преобладают с соотношением десять к одному.

Потом исследователи решили, что в организме человека примерно одинаково человеческих и микробных клеток, и вот теперь, после серии специализированных опытов, было решено, что соотношение составляет пятьдесят семь к сорока трем.

У микробов, живущих в теле человека, есть, как несложно догадаться, собственные гены, совокупность которых является гораздо более объемной, чем человеческая ДНК. В общем, теперь ученые пытаются понять, что вообще такое человек. Получается, что мы представляем собой совокупность организмов, живущую в отдельных функциональных оболочках.