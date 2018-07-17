Ученые объяснили причину неприятного запаха пота человека

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Неприятный запах, которым обладает человеческий пот, является результатом жизнедеятельности микроорганизмов, питающихся веществами, выделяемыми организмом вместе с потом. Детали исследования, в рамках которого ученые пытались разобраться с причинами отталкивающего запаха пота, публикует BBC.

"Запах пота считается объективно неприятным, поэтому его принято всячески маскировать. В этой практике есть свои плюсы и минусы, однако в новом исследовании мы сосредоточились не на преимуществах и недостатках дезодорантов, а на причинах, по которым запах лета становится неприятным. Всему виной разнообразные бактерии, живущие на кожном покрове человека", — рассказывают авторы научной работы.

Бактерии, как установили ученые, используют в качестве питательных веществ специфические транспортные белки, участвующие в процессе образования пота. Соответственно, самая высокая концентрация таких бактерий наблюдается в участках тела, подверженных интенсивному потообразованию.

Разные бактерии, при этом, воздействуют на запах пота по-разному — самый неприятный запах, как отмечают исследователи, вызывают стафилококки.