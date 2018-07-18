Ученые: Родители смогут менять внешность будущих детей благодаря науке

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Редактирование человеческого генома может быть допустимой практикой, если речь идет о модификации ДНК эмбриона, которая производится в интересах ребенка. Такой вывод сделали члены Британского совета Наффилда по биоэтике, фактически узаконив, например, изменение внешности еще не родившегося ребенка.

Законодательно, правда, решение совета пока еще не закреплено — эксперты говорят, что прежде чем менять законы, нужно провести тщательное исследование безопасности и эффективности редактирования ДНК эмбрионов.

"Модификация генома не должна быть недопустимой по этическим соображениям, ведь речь все-таки идет о действиях, которые осуществляются в интересах самого же ребенка. Однако следует помнить о том, что любые изменения должны вноситься в ДНК ребенка только для того, чтобы сделать лучше его будущую жизнь", — говорит сотрудник Университета Ньюкасла Лич Скалли.

Доклад, опубликованный группой специалистов, в которую входит Скалли, уже вызвал бурные обсуждения в британском обществе. Некоторые скептики заговорили о бесконтрольном вмешательстве в ДНК и связанных с ним опасностях. Предполагается также, что генная инженерия позволит родителям выбирать внешность будущего ребенка, однако в реальности о таких модификациях речь пока что не идет.