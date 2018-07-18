Среда 18 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые: Родители смогут менять внешность будущих детей благодаря науке

Ученые: Родители смогут менять внешность будущих детей благодаря науке

Среда, 18 Июля 2018 09:29
Ученые: Родители смогут менять внешность будущих детей благодаря науке Фото из открытых источников

Редактирование человеческого генома может быть допустимой практикой, если речь идет о модификации ДНК эмбриона, которая производится в интересах ребенка. Такой вывод сделали члены Британского совета Наффилда по биоэтике, фактически узаконив, например, изменение внешности еще не родившегося ребенка.

 

Законодательно, правда, решение совета пока еще не закреплено — эксперты говорят, что прежде чем менять законы, нужно провести тщательное исследование безопасности и эффективности редактирования ДНК эмбрионов.

 

"Модификация генома не должна быть недопустимой по этическим соображениям, ведь речь все-таки идет о действиях, которые осуществляются в интересах самого же ребенка. Однако следует помнить о том, что любые изменения должны вноситься в ДНК ребенка только для того, чтобы сделать лучше его будущую жизнь", — говорит сотрудник Университета Ньюкасла Лич Скалли.

 

Доклад, опубликованный группой специалистов, в которую входит Скалли, уже вызвал бурные обсуждения в британском обществе. Некоторые скептики заговорили о бесконтрольном вмешательстве в ДНК и связанных с ним опасностях. Предполагается также, что генная инженерия позволит родителям выбирать внешность будущего ребенка, однако в реальности о таких модификациях речь пока что не идет.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости генная инженерия
Главное за сутки
Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский На семьдесят пятом году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Владислав Жуковский, знакомый многим россиянам по популярному когда-то телевизионному сериалу "Улицы разбитых фонарей". О смерти актера сообщили официальные представители Красноярского…
Рассекречено основное преимущество ракеты «Кинжал» Рассекречено основное преимущество ракеты «Кинжал» Дальность полета гиперзвуковой ракеты «Кинжал» примерно в три раза выше, чем у ее сухопутного прототипа — ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом сообщил источник в военной сфере. По его словам,…
Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума Россия сократила вложения в ценные бумаги американского правительства и больше не входит в число первых 30 стран по объему таких инвестиций. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе минфина…
Читайте также
Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини Статьи скандально известного хирурга Паоло Маккиарини были отозваны из авторитетного медицинского издания The Lancet. Комментируя свое решение, редакторы журнала отметили, что научный подлог, созданный Маккиарини, привел к смерти нескольких пациентов,…
Загадка знаменитого Базельского папируса раскрыта Загадка знаменитого Базельского папируса раскрыта На протяжении многих лет швейцарские исследователи пытались разгадать тайну древнего артефакта – листа папируса, на котором с обеих сторон были начертаны какие-то символы. Совсем недавно загадка была решена. Папирус хранил…
Ученые назвали главную опасность пасмурной погоды Ученые назвали главную опасность пасмурной погоды Дефицит солнечного света может быть фактором, провоцирующим обострения обсессивно-компульсивного расстройства личности. Исследование с соответствующим выводом было опубликовано учеными из Бингемтонского университета (США) на сайте EurekAlert!. Исследователи обратили внимание на подтверждаемое…
Тема дня
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал

После переговоров с Дональдом Трампом с президентом России Владимиром Путиным захотел побеседовать ж...

Фото
Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет

Национальный парк Карлсбадские пещеры был создан с целью сохранения Карлсбадской пещеры и других мно...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Для чего англичане придумали такую сложную игру, что сами не могут в неё выиграть?

Еще »
Самые популярные материалы
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Прозрение НАТО и сила России Прозрение НАТО и сила России
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.