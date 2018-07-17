Исследователи нашли в Иордании самый старый хлеб в мире

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Считается, что древние люди освоили изготовление хлеба не ранее, чем сумели одомашнить пшеницу, однако новая археологическая находка, сделанная на Ближнем Востоке, меняет это устоявшееся научное представление — остатки хлеба возрастом четырнадцать с половиной тысяч лет, найденные в Иордании, относятся к тем временам, когда сельское хозяйство еще не появилось.

Исследователи из Копенгагенского университета и Университетского колледжа Лондона нашли древнюю каменную хлебопечь, в которой сохранились окаменевшие остатки хлеба, изготовленного почти полтора десятка тысяч лет назад.

"Возраст этого хлеба как минимум на четыре тысячи лет старше, чем возраст первой одомашненной пшеницы. То есть, люди умели выпекать хлеб еще до того, как освоили сельское хозяйство в привычном нам виде", — рассказывают авторы исследования.

Хлеб, остатки которого обнаружили археологи, представлял собой простую бездрожжевую выпечку, напоминающую восточную питу. Растительные белки, обнаруженные в древнем хлебе, имеют отношение к злаковым растениям, соответственно, для изготовления этого хлеба использовалось растение вроде пшеницы, овса, проса или ржи — установить растение точно, в виду плохой сохранности белков, пока что не удалось.