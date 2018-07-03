Проблема миллионов решена: ученые научились блокировать запах пота

Запах пота, возникающий в процессе размножения бактерий, обитающих, например, на коже подмышек — это то, с чем можно бороться более эффективно, чем предлагают производители существующих дезодорантов. Так говорят ученые, которые изобрели новый способ блокирования запаха пота.
"Нам удалось произвести полную идентификацию молекулы, которую принято называть транспортной. Именно эта молекула позволяет микроорганизмам, которые обитают на кожном покрове, находить и поглощать вещества, которые выделяет организм вместе с потом. То есть, идентифицировав и расшифровав транспортную молекулу, мы можем сделать так, чтобы бактерии потеряли интерес к нашему поту", — цитирует ученых информационный ресурс actualnews.org
Открытие ученых, как отмечают они сами, может использоваться производителями дезодорантов, которые в итоге получат гораздо более эффективные средства от пота.
Пока что, правда, не совсем понятно, как подобное блокирование механизма образования пота скажется на здоровье организма. Потому что традиционные средства для борьбы с потом являются не очень, мягко говоря, полезными для здоровья.
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