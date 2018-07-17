Землетрясение помогло археологам найти древний храм ацтеков

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Осенью прошлого года в Мексике произошло довольно мощное землетрясение, унесшее жизни почти трехсот семидесяти человек. Подземные толчки вызвали многочисленные разрушения и, как выяснилось накануне, открыли человечеству древний храм, спрятанный ацтеками в пирамиде Теопанцолко.

Пирамида, о которой идет речь, расположена на территории мексиканского штата Морелос. Теопанцолко была построена около 1300 года н.э. в качестве ритуального объекта, посвященного богам дождя и войны Тлалоку и Уицилопочтли.

"После землетрясения сентября 2017-го мы отправились к археологическому памятнику, намереваясь оценить повреждения, полученные пирамидой по итогам подземных толчков. Исследование, осуществленное при помощи радара, позволило сделать удивительное открытие — внутри пирамиды есть храм, построенный во времена так называемого среднего постклассического периода", — рассказывают археологи из Мехико.

Ученые уверены, что храм был создан носителями культуры Тлаюика, жившими в центральных районах Мексики за несколько сотен лет до того, как в страну прибыли первые испанские колонизаторы. В данный момент археологи изучают храм, тщательно документируя его мельчайшие особенности.