Аргентинец нашел мифическую Атлантиду у берегов Мексики‍

Фото из открытых источников

Расположенный у берегов Мексики таинственный подводный объект — это, как утверждают обнаружившие его пользователи сервиса Google Earth, доказательство реальности Атлантиды.

Аргентинец Марсело Игазуста, который нашел странный объект, уверен, что это космический корабль инопланетян, однако авторитетные ученые, изучившие материалы аргентинца, говорят, что это больше похоже на "осколок" Атлантиды.

Если вы хотите увидеть детали виртуального расследования, по итогам которого в водах океана обнаружилось нечто очень и очень загадочное, то смотрите видео ниже.

Эксперты предполагают, что объект, найденный аргентинцем, является пирамидой. В пользу этой версии говорит тот факт, что в Мексике, до которой отсюда рукой подать, есть похожие пирамиды, возведенные в свое время индейцами майя. Однако подводная пирамида — это, очевидно, не дело рук майя. Просто потому, что речь идет о пирамиде колоссального размера, которую могли построить исключительно атланты.

В целом же — объект нуждается во всестороннем изучении, которое позволит говорить о его природе более детально. Ну а пока что разные специалисты продолжают делать разные предположения.