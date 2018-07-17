Ученые отыскали в центре Земли квадриллион тонн алмазов

Ученые, исследовавшие аномальное распространение сейсмических волн сквозь нашу планету, выяснили, что самые древние области оснований земных континентов могут на один или два процента состоять из алмазов. То есть, в глубине Земли есть несколько квадриллионов тонн алмазов.
По данным геологического издания "Geochemistry, Geophysics, Geosystems", на удивительное открытие ученых навела аномалия, фиксируемая при измерении скорости распространения сейсмоволн — преодолевая "корни" континентов, сейсмические волны двигаются заметно быстрее.
"Если предположить, что вещество кратонов состоит из алмазов на один-два процента, то все становится на свои места — в таком случае аномальная скорость сейсмоволн выглядит вполне логично", — говорит один из авторов исследования, сотрудник Массачусетского технологического института (Соединенные Штаты Америки) Ульрих Фоул.
Несколько квадриллионов тонн алмазов (по некоторым оценкам — не менее десяти) залегают на глубинах в сто двадцать - сто пятьдесят километров. Это гораздо глубже, чем самые глубокие из пробуренных людьми скважин, то есть, в обозримом будущем люди вряд ли смогут добраться до гипотетических глубинных алмазов.
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