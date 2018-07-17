Ученые отыскали в центре Земли квадриллион тонн алмазов

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Ученые, исследовавшие аномальное распространение сейсмических волн сквозь нашу планету, выяснили, что самые древние области оснований земных континентов могут на один или два процента состоять из алмазов. То есть, в глубине Земли есть несколько квадриллионов тонн алмазов.

По данным геологического издания "Geochemistry, Geophysics, Geosystems", на удивительное открытие ученых навела аномалия, фиксируемая при измерении скорости распространения сейсмоволн — преодолевая "корни" континентов, сейсмические волны двигаются заметно быстрее.

"Если предположить, что вещество кратонов состоит из алмазов на один-два процента, то все становится на свои места — в таком случае аномальная скорость сейсмоволн выглядит вполне логично", — говорит один из авторов исследования, сотрудник Массачусетского технологического института (Соединенные Штаты Америки) Ульрих Фоул.

Несколько квадриллионов тонн алмазов (по некоторым оценкам — не менее десяти) залегают на глубинах в сто двадцать - сто пятьдесят километров. Это гораздо глубже, чем самые глубокие из пробуренных людьми скважин, то есть, в обозримом будущем люди вряд ли смогут добраться до гипотетических глубинных алмазов.