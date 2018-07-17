Вторник 17 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые отыскали в центре Земли квадриллион тонн алмазов

Ученые отыскали в центре Земли квадриллион тонн алмазов

Вторник, 17 Июля 2018 09:16
Ученые отыскали в центре Земли квадриллион тонн алмазов Фото из открытых источников

Ученые, исследовавшие аномальное распространение сейсмических волн сквозь нашу планету, выяснили, что самые древние области оснований земных континентов могут на один или два процента состоять из алмазов. То есть, в глубине Земли есть несколько квадриллионов тонн алмазов.

 

По данным геологического издания "Geochemistry, Geophysics, Geosystems", на удивительное открытие ученых навела аномалия, фиксируемая при измерении скорости распространения сейсмоволн — преодолевая "корни" континентов, сейсмические волны двигаются заметно быстрее.

 

"Если предположить, что вещество кратонов состоит из алмазов на один-два процента, то все становится на свои места — в таком случае аномальная скорость сейсмоволн выглядит вполне логично", — говорит один из авторов исследования, сотрудник Массачусетского технологического института (Соединенные Штаты Америки) Ульрих Фоул.

 

Несколько квадриллионов тонн алмазов (по некоторым оценкам — не менее десяти) залегают на глубинах в сто двадцать - сто пятьдесят километров. Это гораздо глубже, чем самые глубокие из пробуренных людьми скважин, то есть, в обозримом будущем люди вряд ли смогут добраться до гипотетических глубинных алмазов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости алмазы
Главное за сутки
Встреча в Хельсинки: О чем договорились Путин и Трамп Встреча в Хельсинки: О чем договорились Путин и Трамп До встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп пересекались лишь дважды — в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге (июль 2017 года) и на полях…
Владимир Путин назвал условие сохранения поставок газа через Украину Владимир Путин назвал условие сохранения поставок газа через Украину Президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом, что Москва готова продлить контракт на транзит газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования…
Провинцию Дераа в Сирии покинули сотни боевиков Провинцию Дераа в Сирии покинули сотни боевиков Сотни боевиков, несогласных с процессом примирения, покинули провинцию Дераа по договоренности с сирийской армией. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков. Правительство…
Читайте также
Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини Статьи скандально известного хирурга Паоло Маккиарини были отозваны из авторитетного медицинского издания The Lancet. Комментируя свое решение, редакторы журнала отметили, что научный подлог, созданный Маккиарини, привел к смерти нескольких пациентов,…
Загадка знаменитого Базельского папируса раскрыта Загадка знаменитого Базельского папируса раскрыта На протяжении многих лет швейцарские исследователи пытались разгадать тайну древнего артефакта – листа папируса, на котором с обеих сторон были начертаны какие-то символы. Совсем недавно загадка была решена. Папирус хранил…
Учёные открыли новый вид динозавра «огромный первый»‍ Учёные открыли новый вид динозавра «огромный первый»‍ Динозавры-завроподоморфы начали стремительно увеличиваться в размерах примерно на тридцать миллионов лет раньше, чем считалось в рамках общепринятой теории. Палеонтологи из Аргентины сделали соответствующий вывод после того, как изучили скелет нового…
Тема дня
У него на это три причины: почему Путин смог «обхитрить» Трампа У него на это три причины: почему Путин смог «обхитрить» Трампа

Если в двух словах, то Трамп слил. Таков лейтмотив подавляющего большинства комментариев по итогам с...

Фото
Гора "Сахарная голова" - место, которое стоит посетить Гора "Сахарная голова" - место, которое стоит посетить

Гора "Сахарная голова" находится в Рио-де-Жанейро, Бразилия и является одной из двух достопримечател...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

Да, игра команды приятно удивила - 61%
Начал(а) верить в победу по ходу чемпионата - 14.1%
Нет, всегда верил(а), что мы можем! - 4.4%
Верил(а), что мы победим в финале - 1.4%
Не интересуюсь футболом - 17.7%

Всего голосов:: 710

 

Анекдот дня

Говорят, на ЧМ-2022 в Катаре за игру рукой будут отрубать ... руку.

Еще »
Самые популярные материалы
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
Вскоре из России исчезнет вся валюта? Вскоре из России исчезнет вся валюта?
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.