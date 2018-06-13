Ученые обнаружили алмазную пыль рядом с далекими звездами

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Сотрудники Кардиффского университета (Великобритания) обнаружили алмазную пыль, изучая космическое пространство, соседствующее с далекими светилами. Открытие, как уверены ученые, является весьма важным.

"Небольшие частицы алмазов, которые мы обнаружили в далеком космосе, могут позволить нам лучше изучить процессы, связанные с постепенным угасанием звезд", — говорят авторы исследования.

Космическую алмазную пыль удалось отыскать при помощи орбитальных аппаратов, которые используются для регистрации фонового излучения. Частицы алмазов усиливают интенсивность излучения, поэтому обнаружение аномалии было лишь делом времени.

"На самом деле такие частицы были зарегистрированы еще два десятилетия назад, но тогда было решено, что это обломки астероидов. Современное оборудование позволило нам понять, что это не так. Микроволновое излучение, которое испускают эти частицы, указывает на другую природу этих объектов. Мы пока что не можем определить детальные физические и химические свойства алмазных частиц, но это дело времени. В будущем мы обязательно раскроем все их секреты", — цитирует ученых сайт actualnews.org