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Учёные: Геометрия помогла превратить зрелые клетки в стволовые

Понедельник, 16 Июля 2018 13:54
Учёные: Геометрия помогла превратить зрелые клетки в стволовые Фото из открытых источников

Сотрудники Сингапурского национального университета научились получать стволовые клетки из обыкновенных зрелых без помощи клеточного перепрограммирования — метод, описанный учеными на страницах научного журнала PNAS, основан на... геометрии.

 

Оказалось, что зрелые клетки могут самостоятельно трансформироваться в стволовые, если их ограничить в пространстве. Но, само собой, речь идет о весьма специфическом ограничении.

 

"Для того, чтобы превратить фибробласты в плюрипотентные стволовые клетки, нужно посадить клетки на прямоугольную площадку. Удивительно, но в таком случае они и сами приобретают прямоугольную форму, а затем, когда им становится тесно, начинают наползать друг на друга и формировать клеточный шарик. Анализ этого шарика показал, что в его клетках отключены генетические последовательности, которые обычно активны в зрелых клетках, и включены гены, работающие в стволовых клетках", — рассказывают авторы уникального метода клеточного преобразования.

 

Ученые отмечают, что некоторые из новоявленных стволовых клеток затем превратились обратно в фибробласты, однако большую их часть удалось применить по назначению, то есть — превратить в клетки другого типа.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости стволовые клетки
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