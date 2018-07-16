Учёные: Геометрия помогла превратить зрелые клетки в стволовые

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Сотрудники Сингапурского национального университета научились получать стволовые клетки из обыкновенных зрелых без помощи клеточного перепрограммирования — метод, описанный учеными на страницах научного журнала PNAS, основан на... геометрии.

Оказалось, что зрелые клетки могут самостоятельно трансформироваться в стволовые, если их ограничить в пространстве. Но, само собой, речь идет о весьма специфическом ограничении.

"Для того, чтобы превратить фибробласты в плюрипотентные стволовые клетки, нужно посадить клетки на прямоугольную площадку. Удивительно, но в таком случае они и сами приобретают прямоугольную форму, а затем, когда им становится тесно, начинают наползать друг на друга и формировать клеточный шарик. Анализ этого шарика показал, что в его клетках отключены генетические последовательности, которые обычно активны в зрелых клетках, и включены гены, работающие в стволовых клетках", — рассказывают авторы уникального метода клеточного преобразования.

Ученые отмечают, что некоторые из новоявленных стволовых клеток затем превратились обратно в фибробласты, однако большую их часть удалось применить по назначению, то есть — превратить в клетки другого типа.