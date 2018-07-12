Ученые научились создавать сосуды из жира

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Присутствующие в жировой ткани стволовые клетки могут синтезировать вещества, способствующие росту капилляров. Для этого, как выяснили ученые из Института медико-биологических проблем Российской академии наук, стволовые клетки необходимо поместить в среду со сниженной гравитацией.

"Ранее мы знали, что мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани играют определенную роль в миграции клеточных структур, которые отвечают за формирование эндотелия, однако новые данные кардинально меняют наши представления об этих клетках", — пишут ученые со страниц издания Stem Cells and Development.

Эксперименты, которые исследователи провели со стволовыми клетками жировой ткани, показали, что под воздействием разнообразных факторов внешней среды эти клетки могут трансформироваться в клетки других типов — это, как отмечают ученые, одно из ключевых свойств стволовых клеток.

Самое интересное свойство обнаружилось после того, как клетки были помещены в аппарат, который имитировал сниженную силу притяжения — выяснилось, что мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани, "побывавшие в космосе", могут способствовать росту сосудов, если поместить их в специально подготовленные культуры клеток.