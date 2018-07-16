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В Японии между двумя вулканами обнаружена подземная связь

Понедельник, 16 Июля 2018 12:41
В Японии между двумя вулканами обнаружена подземная связь Фото из открытых источников

Поземную связь, существующую между двумя расположенными в Японии вулканами, обнаружили исследователи из Розентальской школы морской и атмосферной науки, а также сотрудники Университета Майами и Университета Флориды.

 

Ученые изучили данные с тридцати двух наблюдательных станций, действующих на юге Японии, и пришли к довольно неожиданному выводу — оказалось, что вулканы Кирисима и Айра связаны общим магматическим резервуаром.

 

"После того, как произошло извержение вулкана Кирисима, мы стали фиксировать значительные изменения в поведении вулкана Айра. Этот факт и стал причиной, по которой мы решили провести исследование, направленное на поиск связи между вулканами", — рассказывает исследователь по имени Элоди Ботланд.

 

Расстояние между связанными подземным резервуаром магмы вулканами составляет двадцать два километра, то есть речь идет о довольно удаленных друг от друга вулканах. Которые, тем не менее, демонстрируют удивительную связь.

 

"Айра и Кирисима, судя по всему, являются частью огромной подземной системы, о масштабах которой мы пока что можем только догадываться. Но уже сейчас ясно, что мы сделали очень значимое открытие, способное полностью перевернуть науку о вулканах", — говорят ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Вулканы
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