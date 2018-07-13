Журнал The Lancet отозвал две статьи скандального хирурга Маккиарини

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Статьи скандально известного хирурга Паоло Маккиарини были отозваны из авторитетного медицинского издания The Lancet. Комментируя свое решение, редакторы журнала отметили, что научный подлог, созданный Маккиарини, привел к смерти нескольких пациентов, поэтому публикациям хирурга-убийцы не место в серьезном издании.

Паоло Маккиарини прославился после того, как разработал технику пересадки искусственной трахеи, основанную на применении стволовых клеток. Техника, однако, оказалась крайне сомнительной. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что семеро из восьми пациентов, которым провели операции под руководством самого Маккиарини, скончались.

Жизнь восьмого пациента тоже под вопросом, поскольку никто не знает где он и как себя чувствует. Всего несколько дней назад (девятого июля) умерла жительница Казахстана, которой ранее произвели пересадку трахеи по методу Маккиарини.

Сомнительная репутация была у этого хирурга не всегда — десять лет назад Маккиарини считался одним из пионеров регенеративной медицины, однако это мнение, как выяснилось позже, базировалось в основном на подтасовке фактов, осуществленной хирургом.