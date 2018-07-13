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Пятница, 13-е: Сегодня суперлуна затмила Солнце

Пятница, 13 Июля 2018 09:17
Пятница, 13-е: Сегодня суперлуна затмила Солнце Фото из открытых источников

Сегодня — не просто пятница, тринадцатое, а еще и весьма интересный в астрономическом плане день — говорят ученые, отмечая, что сегодня ранним утром произошло частичное затмение Солнца суперлуной. Жители Российской Федерации, правда, были лишены возможности наблюдать за редким природным явлением.

 

Если бы затмение Солнца суперлуной было видно в России, то наблюдать его стоило бы начиная с 04:48 по московскому времени. Природа, увы, распорядилась таким образом, что затмение было видно только жителям Австралии и пингвинам Антарктиды. Да и то не всем.

 

Этим летом, кстати, землян ждет еще одно частичное солнечное затмение — оно произойдет одиннадцатого августа. Россияне, однако, снова его не увидят. Как и жители всех регионов Земли, кроме некоторых полярных.

 

С астрономией разобрались, теперь перейдем к астрологии. Да-да, в пятницу, которая выпадает на тринадцатый день месяца, это весьма важная область знаний. Так вот, астрологи говорят, что в этот день не следует заниматься делами повышенной важности, поэтому если у вас есть какие-то судьбоносные (или даже просто очень важные) дела, то лучше их немного отложить. Например — до завтра.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости суперлуна
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