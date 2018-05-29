Ученые высчитали дату самого длинного лунного затмения столетия

Фото из открытых источников

Самое длинное в текущем столетии лунное затмение ожидает жителей Земли грядущим летом — уникальное астрономическое явление, как сообщает информационный ресурс actualnews.org, будет происходить в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое июля 2018-го года.

Получить более детальное представление о летнем лунном затмении, которое станет самым продолжительным событием такого рода за целое столетие, можно благодаря появившемуся на YouTube видео (смотрите ролик ниже).

Ученые говорят, что затмение Луны продлится один час и сорок три минуты, то есть, у вас будет достаточно времени для того, чтобы понаблюдать за процессом как следует. Отмечается, что лунное затмение 27/28 июля будет в той или иной степени наблюдаться практически из любой точки земного шара. Если, конечно, в этой самой точке будет ясная погода.

Но лучше всего затмение будет видно жителям Европы, Азии, Африки, а также Австралии и Новой Зеландии. В общем, вооружайтесь биноклями, подзорными трубами и телескопами, и готовьтесь к наблюдению грандиозного астрономического представления. Такое, как стоит еще раз отметить, бывает только раз в сто лет.