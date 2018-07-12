Доказательства жизни на Марсе NASA случайно сожгли 40 лет назад

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Межпланетные космические аппараты "Викинг-1" и "Викинг-2", отправленные американцами к Марсу в середине семидесятых годов прошлого столетия, слетали к Красной планете "вхолостую", поскольку образцы марсианской почвы, исследованные в рамках программы, были обработаны неправильно.

У NASA, соответственно, сложилось ложное мнение о молекулярном составе марсианского грунта. Спускаемые аппараты, которые в рамках программ "Викинг" достигли поверхности Марса, перегрели образцы почвы и буквально сожгли их, так что если в образцах и были какие-то свидетельства жизни, то они оказались уничтожены.

Материал, посвященный ошибке NASA, появился на страницах издания New Scientist. Его авторы, сотрудники Центра космических полётов Годдарда, уверены, что все дело в неправильно настроенном рентгенофлуоресцентном спектрометре, который не позволил ученым оценить состав грунта Марса сорок с лишним лет назад.

"На самом деле марсианская почва содержит соединения, которые, теоретически, могут указывать на существование на Марсе примитивных форм органической жизни. Нам остается лишь обнаружить их", — говорят ученые.