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Аппарат NASA случайно запечатлел необычный НЛО

Пятница, 29 Июня 2018 11:02
Аппарат NASA случайно запечатлел необычный НЛО Фото из открытых источников

Широкой общественности стало известно о странном инциденте, который произошел с одним из космических кораблей NASA в июне этого года. Транспортный корабль Shuttle Atlantis, как сообщает информационный ресурс actualnews.org, запечатлел неопознанный летающий объект.

 

Инцидент был зафиксирован на видео (смотрите ролик ниже), которое уже вызвало довольно бурную дискуссию в Сети. Уфологи уверены, что необычный НЛО белого цвета, который будто бы преследует американский шаттл — это транспортное средство пришельцев.

 

"Анализ объекта, осуществленный с применением самых современных технологий, говорит о том, что перед нами нечто искусственного происхождения. То есть, это явно не природный объект. Но что же это? Мы думаем, что это инопланетный корабль. Посмотрите внимательно — совершенно очевидно, что у него есть как минимум три крыла. Плюс, видно, что он движется по осмысленной траектории", — комментируют видео специалисты.

 

Видеозапись инцидента появилась на YouTube-канале "UFOmania - The truth is out there" двадцать четвертого июня и уже обросла большим количеством комментариев. Некоторые скептически настроенные пользователи предположили, что это просто какая-то техническая особенность съемки, но уфологи не сомневаются в том, что речь идет об НЛО.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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