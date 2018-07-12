Ученые: Фырканье лошадей указывает на их положительные эмоции

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Фыркая, лошади не просто прочищают свои дыхательные органы от пыли, как считалось ранее. Ученые из Франции, изучившие фырканье лошадей особенно тщательно, заявляют, что оно представляет собой способ выражения положительных эмоций.

Изучать эмоции животных в целом и лошадей в частности, как отмечают ученые, довольно непросто даже несмотря на высокий технический уровень современной науки. Соответственно, некоторые физиологические механизмы, присутствующие у животных, остаются изученными в недостаточной степени.

"Мы проанализировали большое количество научных работ, посвященных возможной связи между акустическими сигналами лошадей и их эмоциями, но не выявили в этих исследованиях хорошо подкрепленной конкретики. И тем не менее, мета-анализ существующих исследований натолкнул нас на мысль, согласно которой одним из самых популярных способов выразить положительные эмоции у лошадей является обыкновенное фырканье", — говорит Матильда Стомп из Университета Ренн I, возглавившая научный проект.

Исследователи наблюдали за почти пятью десятками лошадей на протяжении длительного времени и точно установили, что животные производят фырканье гораздо чаще в ситуациях с приятным контекстом. Например — при кормлении.