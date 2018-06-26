Ученые выяснили, что лошади понимают эмоции человека

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Лошади обладают весьма продвинутыми способностями, когда речь идет об определении человеческих эмоций — выяснили ученые из Японии, которые подвели итоги соответствующего научного проекта. Детали исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Удивительно, но факт — лошади не просто умеют распознавать эмоции человека, но и могут сопоставлять выражения человеческих лиц с тоном голоса их обладателей. При этом, лошади способны производить эту довольно сложную для парнокопытных операцию даже в тех случаях, когда наблюдают за незнакомыми людьми.

"Осуществленные ранее исследования показывают, что лошади умеют распознавать эмоции друг друга. То есть, лошади могут зрительно оценивать выражение морды другого животного. Плюс, определенную часть эмоционального контакта они производят благодаря ржанию. Но недавно выяснилось, что способности лошадей по определению эмоций человека просто поражают", — говорят ученые.

Исследователи провели масштабный эксперимент, в рамках которого показывали лошадям портреты людей, демонстрирующих разнообразные эмоции, а также давали животным прослушать записи человеческих голосов, которые, снова-таки, выражали приветливые или неприветливые эмоции. И лошади, при этом, точно определяли, с какими конкретно эмоциями они имеют дело.