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Зонд «Кассини» записал «разговор» Сатурна с его спутником

Среда, 11 Июля 2018 09:44
Зонд «Кассини» записал «разговор» Сатурна с его спутником Фото из открытых источников

На YouTube-канале Лаборатории реактивного движения Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки появилось видео (смотрите ниже) с записью "разговора" между планетой Сатурн и ее спутником Энцеладом.

 

"Энцелад, как и другие луны Сатурна, способен действовать в качестве своеобразного электромагнитного генератора, который своим излучением вызывает возмущения в плазмосфере, окружающей газовый гигант и его кольца. Частицы плазмы выстраиваются особым образом под действием ЭМ-поля Энцелада и двигаются, порождая довольно интересные электромагнитные эффекты", — рассказывают сотрудники NASA.

 

Никаких звуков в космическом пространстве, разумеется, нет — ученые получили звук благодаря трансформации зафиксированного зондом "Кассини" электромагнитного излучения в звуковое. Получилось, как необходимо отметить, весьма интересно, так что обязательно прослушайте "разговор" планеты с ее луной.

 

Плазменные возмущения в земной атмосфере, как отмечают ученые, звучат примерно так же. Планеты, соответственно, "разговаривают" на одном и том же "языке" — заключают специалисты, изучающие этот универсальный язык Вселенной.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Сатурн
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