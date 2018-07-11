Зонд «Кассини» записал «разговор» Сатурна с его спутником

На YouTube-канале Лаборатории реактивного движения Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов Америки появилось видео (смотрите ниже) с записью "разговора" между планетой Сатурн и ее спутником Энцеладом.
"Энцелад, как и другие луны Сатурна, способен действовать в качестве своеобразного электромагнитного генератора, который своим излучением вызывает возмущения в плазмосфере, окружающей газовый гигант и его кольца. Частицы плазмы выстраиваются особым образом под действием ЭМ-поля Энцелада и двигаются, порождая довольно интересные электромагнитные эффекты", — рассказывают сотрудники NASA.
Никаких звуков в космическом пространстве, разумеется, нет — ученые получили звук благодаря трансформации зафиксированного зондом "Кассини" электромагнитного излучения в звуковое. Получилось, как необходимо отметить, весьма интересно, так что обязательно прослушайте "разговор" планеты с ее луной.
Плазменные возмущения в земной атмосфере, как отмечают ученые, звучат примерно так же. Планеты, соответственно, "разговаривают" на одном и том же "языке" — заключают специалисты, изучающие этот универсальный язык Вселенной.
Пока кое-кто в "нэзалэжной" уже заранее празднует новую великую "пэрэмогу", которая должна обязатель...
Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот во...
Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.