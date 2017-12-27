На спутнике Сатурна через 100 лет будут добывать метан

Пожалуй, Титан можно назвать наиболее загадочным объектом Солнечной системы.
Он является самым большим спутником Сатурна и именно он больше всего похож на древнюю Землю. Титан имеет атмосферу, в состав которой входит азот. Помимо этого на нем есть этан и метан, сообщает эксперт издания ToDay News Ufa. Именно эти вещества привели к тому, что на Земле зародилась жизнь.
Отметим, что Титан входит в тройку лидеров объектов Солнечной системы для колонизации. Велика вероятность, что лет через 100 жители Земли смогут добывать метан на Титане.
Напомним, в 2004 году, а именно 25 декабря, на Титан успешно разместили зонд "Гюйгенс". Стартовал зонд с космического аппарата «Кассини». Миссии понадобилось 7 лет, чтобы добраться от Земли до спутника Сатурна, но, как отмечает эксперт издания, в будущем люди смогут быстрее преодолевать это расстояние.
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